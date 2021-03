VIDEO Max Sirena racconta la sua carriera in America’s Cup: 7 partecipazioni, 2 vittorie e il rapporto con Luna Rossa (Di martedì 2 marzo 2021) Max Sirena è alla settima partecipazione alla America’s Cup. Nel 2000, 2003 e 2007 fu aiuto prodiere per Luna Rossa, diventando poi skipper e team director nel 2013, ruoli che ricopre anche nell’edizione in corso dove Team Prada Pirelli ha staccato il biglietto per il match race decisivo contro Team New Zealand. Il romagnolo ha vinto la Vecchia Brocca nel 2010 con BMW Oracle (responsabile dell’albero alare) e nel 2017 con Team New Zealand (era team manager). Max Sirena ha raccontato la sua ventennale esperienza nella competizione sportiva più antica al mondo in un’intervista concessa ai canali ufficiali della America’s Cup e di cui vi proponiamo il VIDEO. VIDEO MAX Sirena racconta LA SUA ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Maxè alla settima partecipazione allaCup. Nel 2000, 2003 e 2007 fu aiuto prodiere per, diventando poi skipper e team director nel 2013, ruoli che ricopre anche nell’edizione in corso dove Team Prada Pirelli ha staccato il biglietto per il match race decisivo contro Team New Zealand. Il romagnolo ha vinto la Vecchia Brocca nel 2010 con BMW Oracle (responsabile dell’albero alare) e nel 2017 con Team New Zealand (era team manager). Maxhato la sua ventennale esperienza nella competizione sportiva più antica al mondo in un’intervista concessa ai canali ufficiali dellaCup e di cui vi proponiamo ilMAXLA SUA ...

