Perché Reporters sans frontières denuncia bin Salman in Germania

Leggi su formiche

(Di martedì 2 marzo 2021)(Rsf) hato inil principe ereditario saudita Mohammed binper crimini contro l’umanità, in relazione alla “persecuzione generalizzata e sistematica dei giornalisti in Arabia Saudita, e più in particolare all’incarcerazione di 34 di loro e all’assassinio di Jamal Khashoggi“. La notizia arriva a pochi giorni dalla desecretazione di un report che l’intelligence americana ha prodotto raccogliendo una serie di prove in possesso della CIA sin dal novembre del 2018, a un mese dall’omicidio macabro nel consolato di Istanbul di Khashoggi – cittadino saudita che viveva in Virginia, da cui firmava per il Washington Post pezzi molto seguiti di critica contro bine il nuovo corso del potere. Rsf comunica di avere presentato ...