Nuovo Dpcm Draghi: coprifuoco, zone, spostamenti, seconde case, scuole. Ecco cosa cambia (Di martedì 2 marzo 2021) E' stato appena firmato il Nuovo Dpcm dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Il provvedimento e le relative regole saranno in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. Il primo punto dispone, ovviamente «l'obbligo sull'intero territorio Nazionale di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarle nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto». Nuovo Dpcm: il coprifuoco Il coprifuoco del Nuovo Dpcm resta lo stesso: dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo. «Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazione di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la ...

