Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 1 03 21

(Di lunedì 1 marzo 2021) Mamma mia, che soddisfazione udire FINALMENTE qualcuno che in quello studio dipinge Armando Incarnato per quello che ESATTAMENTE è. Ossia un troglodita ottuso e maschilista, che non sa reggere il confronto con lecon cui si relaziona ma ambisce ad una bambolina che non lo contraddica mai, che se ne stia sempre zitta e che se apre bocca è solo per dirgli quant’è bello, quant’è bravo e quant’è intelligente (e ce ne vorrebbe di coraggio già così, per dire). Roba che in confronto “Io Tarzan tu Jane” è il progresso, proprio. Un ometto piccolo piccolo, così incapace di intavolare un normalissimo contraddittorio mantenendo toni civili che la sua tattica (che sfodera con chiunque abbia di fronte, che sia un rivale o una dama con cui sta uscendo è lo stesso) è sempre la medesima. Parlare sopra al suo interlocutore per evitare di essere messo con le spalle al muro, ...