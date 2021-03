Lutto per Michele Placido, morto il fratello Vincenzo: stroncato da un malore improvviso (Di lunedì 1 marzo 2021) Lutto per Michele Placido, morto il fratello Vincenzo : stroncato da un malore improvviso. Aveva 79 anni il fratello del celebre attore di origini pugliesi: viveva a Lucca, dove è morto ieri per un ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021)perilda un. Aveva 79 anni ildel celebre attore di origini pugliesi: viveva a Lucca, dove èieri per un ...

nzingaretti : Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal #Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di… - Montecitorio : Bandiere a mezz'asta a Montecitorio e in tutta Italia in segno di lutto per le vittime dell'attentato in #Congo, ne… - Agenzia_Ansa : #Congo, il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'La Repubblica Italiana è in l… - leexaha : Prendetemi per pazza ma non penso che adua abbia recitato 5 mesi è da matti pensare una cosa così Voglio credere ch… - lecodisavona : Mondo della politica in lutto per la morte di Angelo Lessi -