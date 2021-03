I limiti dell’Ue sulla questione vaccini e la vera critica da muovere

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – L’Unione europea che si preoccupa del passaporto vaccinale ricorda un po’ Selvaggia Lucarelli che fa tweet caustici contro i no vax: di fronte al totale fallimento dei piani vaccinali europeo e italiano, ci si preoccupa del dopo vaccino o addirittura di chi è contro il vaccino, che è un po’ come polemizzare contro gli amanti delle penne lisce nel mezzo della carestia del Biafra. Secondo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, (che nel frattempo ha anche annunciato l’avvento di una inquietante «era delle pandemie», giusto per dare ragione a un bel po’ di tesi complottiste) i tempi sono maturi per un «Green pass digitale»., ie un dibattito artificioso L’obiettivo, ha detto, «è fornire prova che la persona sia stata vaccinata oppure i risultati dei test per chi non ha ancora potuto ...