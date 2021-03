A febbraio immatricolazioni auto in calo (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A febbraio la Motorizzazione ha immatricolato 142.998 autovetture, con una variazione di -12,34% rispetto a febbraio 2020, durante il quale ne furono immatricolate 163.124 (nel mese di gennaio 2021 sono state invece immatricolate 134.147 autovetture, con una variazione di -13,93% rispetto a gennaio 2020, durante il quale ne furono immatricolate 155.867).Nello stesso periodo di febbraio 2021 sono stati registrati 303.046 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -9,98% rispetto a febbraio 2020, durante il quale ne furono registrati 336.634 (nel mese di gennaio 2021 sono stati invece registrati 259.244 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -23,47% rispetto a gennaio 2020, durante il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ala Motorizzazione ha immatricolato 142.998vetture, con una variazione di -12,34% rispetto a2020, durante il quale ne furono immatricolate 163.124 (nel mese di gennaio 2021 sono state invece immatricolate 134.147vetture, con una variazione di -13,93% rispetto a gennaio 2020, durante il quale ne furono immatricolate 155.867).Nello stesso periodo di2021 sono stati registrati 303.046 trasferimenti di proprietà diusate, con una variazione di -9,98% rispetto a2020, durante il quale ne furono registrati 336.634 (nel mese di gennaio 2021 sono stati invece registrati 259.244 trasferimenti di proprietà diusate, con una variazione di -23,47% rispetto a gennaio 2020, durante il ...

