Saelemaekers | “Tre punti molto importanti Dobbiamo continuare così”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il centrocampista del Milan,, a Milan TV ha commentato il successo per 2-1 in casa della Roma. Queste le sue parole: “Eraimportante per noi ottenere i 3oggi, in casa di una diretta concorrente alla Champions, abbiamo fatto quello che dovevamo. Abbiamo lavorato tanto e i treerano fondamentali. La Roma è una squadra difficile da affrontare, oggi tutti hanno fatto il loro compito e abbiamo conquistato i tre”. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Saelemaekers Tre

... già a segnogiorni prima in Europa. Differenze rispetto al Braga? Cinque, fra cui entrambi i ...per Castillejo, Rebic per Krunic, Tonali per Meité, Hernadez per Dalot), ma con una ......serve Rebic al limite dell'area, il croato con un tiro a incrociare beffa Pau Lopez. Cambio nella Roma, esce Fazio ed entra Bruno Peres. Ancora Rebic che dopo aver superatouomini ...ROMA (ITALPRESS) – Il Milan sbanca l’Olimpico e si porta a meno 4 dall’Inter. Il big match della ventiquattresima giornata della Serie A termina 2-1 per i rossoneri; per la Roma di Fonseca c’è l’ennes ...Saelemaekers – intervenuto ai microfoni di Milan Tv al termine della sfida dell’Olimpico – si è così espresso: “Vincere per noi era molto importante – esordisce – abbiamo fatto quello che dovevamo.