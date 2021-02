‘Mi ha mandato il mio datore a recuperare il materiale edile’, ma lo stava rubando: arrestato 33enne (Di domenica 28 febbraio 2021) Un furto molto particolare si è consumato nella mattina di ieri a Roma, nel quartiere della Torresina. “Sono stato mandato dal mio datore di lavoro” ha detto un 33enne sorpreso con 140 pedane per ponteggi all’interno del proprio furgone. Qualcosa però non quadrava, e gli agenti della Sezione Volanti lo hanno subito capito. Il 33enne è stato beccato in fragrante nel quartiere della Torresina, nelle vicinanze di un cantiere edile, mentre aveva con sé un po’ troppo materiale edile (ingiustificato). Leggi anche: Furto particolare a Roma: ladri appassionati di macchinine rubano decine di modellini di auto d’epoca e da collezione Gli agenti, allertati tramite segnalazione al 112, sono stati sorpresi dalla tenaglia che l’uomo aveva con sé: utilizzata probabilmente per tagliare la recinzione del cantiere e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021) Un furto molto particolare si è consumato nella mattina di ieri a Roma, nel quartiere della Torresina. “Sono statodal miodi lavoro” ha detto unsorpreso con 140 pedane per ponteggi all’interno del proprio furgone. Qualcosa però non quadrava, e gli agenti della Sezione Volanti lo hanno subito capito. Ilè stato beccato in fragrante nel quartiere della Torresina, nelle vicinanze di un cantiere edile, mentre aveva con sé un po’ troppoedile (ingiustificato). Leggi anche: Furto particolare a Roma: ladri appassionati di macchinine rubano decine di modellini di auto d’epoca e da collezione Gli agenti, allertati tramite segnalazione al 112, sono stati sorpresi dalla tenaglia che l’uomo aveva con sé: utilizzata probabilmente per tagliare la recinzione del cantiere e ...

