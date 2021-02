Napoli, incendio in appartamento a Fuorigrotta. Due morti (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’incendio divampato nel quartiere Fuorigrotta ha causato la morte di due anziani e il ferimento di una terza Un incendio divampato in un appartamento di via Luigi Mercantini, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli ha causato la morte di due anziani. Le due vittime avevano 93 e 72 anni. Una terza persona, figlia del 93enne è stata ricoverata pere le gravi ustioni subite. All’arrvio dei Vigili del Fuoco, per le due vittime era già troppo tardi. Non si segnalano feriti o intossicati nel vicinato. La Polizia indaga sulle cause dell’incendio, ancora sconosciute. Notizia in aggiornamento. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’divampato nel quartiereha causato la morte di due anziani e il ferimento di una terza Undivampato in undi via Luigi Mercantini, nel quartiereha causato la morte di due anziani. Le due vittime avevano 93 e 72 anni. Una terza persona, figlia del 93enne è stata ricoverata pere le gravi ustioni subite. All’arrvio dei Vigili del Fuoco, per le due vittime era già troppo tardi. Non si segnalano feriti o intossicati nel vicinato. La Polizia indaga sulle cause dell’, ancora sconosciute. Notizia in aggiornamento. Segui ZON.IT su Google News.

Testament73 : Incendio in un'abitazione a Napoli, due morti - Campania - - StabiaChannel : #Cronaca #Napoli - Incendio, vittime erano fratello e sorella anziani LEGGI LA NEWS: - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Due anziani sono morti e una persona è rimasta ferita in un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Lui… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Incendio in un appartamento a Napoli, vittime erano fratello e sorella anziani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Incendio in un appartamento a Napoli, vittime erano fratello e sorella anziani -