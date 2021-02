Ricattata dall' amante conosciuto su Facebook | ' Paga o dico tutto a tuo marito'

Ultime Notizie dalla rete : Ricattata dall

Cronache Maceratesi

MACERATA - Con le accuse di truffa (sia tentata sia consumata) ed estorsione ieri è stato rinviato a giudizio un 40enne di Civitanova originario del Casertano. I fatti risalgono al 2018 quando ...L'orario dell'incontro, fissato per il giorno successivo, nei pressi della Stazione Termini, è stato ripetutamente cambiato'interlocutore, che, alla fine, ha deciso di incontrare la donna nei ...MACERATA - Con le accuse di truffa (sia tentata sia consumata) ed estorsione ieri è stato rinviato a giudizio un 40enne di Civitanova originario del Casertano. I fatti risalgono al 2018 ...CIVITANOVA - Rinviato a giudizio un 41enne che deve rispondere di furto ed estorsione. L'uomo avrebbe ottenuto 11mila euro in contanti, 3mila in oggetti preziosi e convinto la donna ad aprire un finan ...