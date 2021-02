Milano – Arrestati 3 persone per violenze sessuale su due minorenni

Corriere : Assalti ai bancomat, con i proventi apre un locale in Costa Blanca: 10 arrestati - Andrea00224796 : RT @francescatotolo: Tre immigrati sudamericani di 24, 33 e 60 anni sono stati arrestati dalla polizia locale di Milano con l’accusa di ave… - edoludo : RT @francescatotolo: Tre immigrati sudamericani di 24, 33 e 60 anni sono stati arrestati dalla polizia locale di Milano con l’accusa di ave… - peppiniellopz : RT @francescatotolo: Tre immigrati sudamericani di 24, 33 e 60 anni sono stati arrestati dalla polizia locale di Milano con l’accusa di ave… - MissDarcy60 : RT @francescatotolo: Tre immigrati sudamericani di 24, 33 e 60 anni sono stati arrestati dalla polizia locale di Milano con l’accusa di ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Arrestati

Leggi anche > Giallo della diga Garcia si infittisce: i risultati del Ris, tre arresti per violenza sessuale: vittime due ragazzine Leggi anche > Stimato medico muore in un tragico incidente: ...... mediante assalto con miscela esplosiva , riciclaggio e altro ancora, sono stati: 5 in ... del Tribunale di, su richiesta della Procura locale, sono stati i militari del Comando ...Tre uomini di 24, 33 e 60 anni sono stati arrestati dalla polizia locale di Milano con l’accusa di aver violentato due ragazzine minorenni. I fatti sono avvenuti a marzo e a dicembre dello scorso anno ...Spread the love L'oppositore di Vladimir Putin forse è in una colonia penale. Arrestato a Mosca anche il coordinatore del suo movimento Oleg Stepanov ...