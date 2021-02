Juventus, primo semestre in rosso per 113 milioni di euro (Di giovedì 25 febbraio 2021) La pandemia di Covid 19 pesa sui conti della Juventus e il protrarsi dell’emergenza ha generato un impatto negativo sui ricavi del club bianconero quantificato in circa 50 milioni di euro. Il dato emerge dalla Relazione Finanziaria relativa al primo semestre 2020-2021, approvata oggi dal CdA della società. La Juventus ha chiuso con una perdita di 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 50,3 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) La pandemia di Covid 19 pesa sui conti dellae il protrarsi dell’emergenza ha generato un impatto negativo sui ricavi del club bianconero quantificato in circa 50di. Il dato emerge dalla Relazione Finanziaria relativa al2020-2021, approvata oggi dal CdA della società. Laha chiuso con una perdita di 113,7di, rispetto alla perdita di 50,3deldell’esercizio precedente. SportFace.

OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - GiorgioMantelli : RT @CalcioFinanza: #Juventus, primo semestre in rosso per 113 milioni di euro - pallina_22 : RT @CalcioFinanza: #Juventus, primo semestre in rosso per 113 milioni di euro - AndreaLazzer : RT @CalcioFinanza: #Juventus, primo semestre in rosso per 113 milioni di euro - TUTTOINTER : RT @CalcioFinanza: #Juventus, primo semestre in rosso per 113 milioni di euro -