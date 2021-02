Equitazione azzurra | le scelte del Ct Bartalucci

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) . Il Commissario tecnico della nazionale italiana di salto ha preso la sua decisione E’ tempo di FEI World Cup™ Final per l’e dunque il tecnico Duccioha scelto i cavalieri: il Carabiniere scelto Filippo Bologni in sella a Quilazio e l’Appuntato Emanuele Gaudiano e Chalou. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Endurance World Championship 2021, i 100 giornie riforma dello sport, soddisfatta la Fise Famiglia Bartali riceve pallone della C Cortina 2021 ai cancelletti di partenza Snowboard azzurro sale sul podio di Cortina Atletica italiana da sogno con Tamberi e Iapichino