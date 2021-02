“Per molti ristoratori la zona arancione è il colpo di grazia” (Di martedì 23 febbraio 2021) di Monica De Santis “Il Covid non si prende nei ristoranti, noi ristoratori non siamo gli untori raccontati dal Manzoni nei Promessi Sposi” è questo il ritornello che ogni titolare di ristorante, bar, pizzeria, pub recita oramai da mesi. Da quando alla fine del primo lockdown il Governo Conte impose misure severissime per la loro ripartenza e loro si sono messi in regola per ricominciare fino poi alle nuove chiuse quelle di ottobre. Chiusure imposte dalla Regione prima e dal Governo dopo. Chiusure che hanno fatto perdere a tutta la categoria i guadagni del mese di novembre e dicembe, quegli stessi guadagni che a Salerno grazie alle Luci d’Artista consentivano a molte attività di tirare avanti nei così detti mesi morti di febbraio e marzo L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 febbraio 2021) di Monica De Santis “Il Covid non si prende nei ristoranti, noinon siamo gli untori raccontati dal Manzoni nei Promessi Sposi” è questo il ritornello che ogni titolare di ristorante, bar, pizzeria, pub recita oramai da mesi. Da quando alla fine del primo lockdown il Governo Conte impose misure severissime per la loro ripartenza e loro si sono messi in regola per ricominciare fino poi alle nuove chiuse quelle di ottobre. Chiusure imposte dalla Regione prima e dal Governo dopo. Chiusure che hanno fatto perdere a tutta la categoria i guadagni del mese di novembre e dicembe, quegli stessi guadagni che a Salerno grazie alle Luci d’Artista consentivano a molte attività di tirare avanti nei così detti mesi morti di febbraio e marzo L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

