Lazio-Bayern Monaco | programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ile isu Sky edi, match valido per l’deglidi finale di. Tutto pronto allo stadio Olimpico per questa sfida che mette di fronte i biancocelesti e i tedeschi campioni in carica. In base al risultato di questa sera si capirà se i ragazzi di Inzaghi potranno giocarsela al ritorno. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 23 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. SportFace.

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? '#Conte, io non mollo' ?? #Bayern stanco e dimezzato. Provaci, #Lazio! ?? La fu… - DiMarzio : #LazioBayern, i convocati di #Flick: out anche #Muller e #Gnabry - TGoalpost : @goal Atletico 2-0 Chelsea Lazio 1-3 Bayern Munich - riservadilusso : Stasera gli uomini di Inzaghi affrontano il Bayern, con la Lazio che torna a giocare la seconda fase della Champion… - LazionewsEu : -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bayern

Commenta per primo In attesa della sfida di stasera traMonaco valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ha parlato un altro ex dei bavaresi a La Gazzetta dello Sport . Si tratta di Ottmar Hitzfeld . Ecco come si è ...E stasera irrompe nuovamente la Champions League, che vedrà laospitare i favoritissimi tedeschi delMonaco, detentori del trofeo e neo campioni del mondo per club. Contro i quali ...alle ore 21.00 occhi puntati sulla Lazio di Simone Inzaghi che, allo Stadio Olimpico, ospiterà il Bayern Monaco campione in carica. Sfida nella sfida tra i due grandi bomber delle rispettive compagini ...(Meridiananotizie) Roma, 23 febbraio 2021 – Dopo tanta attesa e con un buon bottino di punti alle spalle rimediato in campionato, eccezion fatta per la partita contro l’Inter di due giornate fa (ma ci ...