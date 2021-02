Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24 febbraio: Umberto dice la verità a Marta (Di martedì 23 febbraio 2021) Marta è l'unica a non essere a conoscenza del fatto che Federico è suo fratello, ma presto verrà finalmente a saperlo. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alla puntata in onda domani 24 febbraio, rivelano che Umberto nel corso della cena di famiglia con lei e Vittorio, dirà la verità alla ragazza che non la prenderà affatto bene. Nel frattempo, Maria dopo aver risolto il problema dell'abitazione grazie a Giuseppe, si trasferirà a casa delle ragazze per la felicità di Rocco e la tristezza di Irene (quest'ultima non vuole ammettere a sé stessa di provare qualcosa per il magazziniere). Poco dopo, Vittorio e Beatrice si daranno da fare per trovare una nuova capocommessa all'altezza del ruolo mentre Pietro capirà che ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021)è l'unica a non essere a conoscenza del fatto che Federico è suo fratello, ma presto verrà finalmente a saperlo. LeIlrelative alla puntata in onda domani 24, rivelano chenel corso della cena di famiglia con lei e Vittorio, dirà laalla ragazza che non la prenderà affatto bene. Nel frattempo, Maria dopo aver risolto il problema dell'abitazione grazie a Giuseppe, si trasferirà a casaragazze per la felicità di Rocco e la tristezza di Irene (quest'ultima non vuole ammettere a sé stessa di provare qualcosa per il magazziniere). Poco dopo, Vittorio e Beatrice si daranno da fare per trovare una nuova capocommessa all'altezza del ruolo mentre Pietro capirà che ...

tvserial_it : RT @fpogliani: Dobbiamo 'agire perché la vita é un attimo' e nel frattempo da 1 a 10 saremo scioccati UNDICI per quello che scopriremo su M… - fpogliani : Dobbiamo 'agire perché la vita é un attimo' e nel frattempo da 1 a 10 saremo scioccati UNDICI per quello che scopri… - IsaSalis : @4n1mo51t1som1n4 Ti dirò di più: ci sono anche cresciuta in un tempo ormai remoto in cui ho potuto fare campeggio l… - Teleblogmag : Maria potrà rimanere a Milano per merito di Giuseppe. Adelaide e Umberto si preparano per la rivelazione a Marta.… - volalibera1 : RT @il_piccolo: Dopo essere diventata una star in Slovenia, l'attrice sarà una delle protagoniste della quinta stagione della serie ambient… -