Ora è ufficiale | il Cagliari annuncia il ritorno di Capozucca

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Come anticipato da Sportitalia lo scorso 12 gennaio, ilhato ildel ds Stefano Capozzucca. Questo il comunicato: “IlCalcio comunica di aver affidato con decorrenza immediata a Stefanol’incarico di Direttore Sportivo del Club. Il lavoro di Pierluigi Carta proseguirà all’interno della Direzione Tecnica Sportiva: a lui il compito di dirigere il coordinamento tra Club ed Area Tecnica. Classe 1955, per Stefanosi tratta di unnell’Isola: come Direttore Sportivo delha centrato nella stagione 2015-16 la pronta risalita in A; l’anno successivo la squadra ha conquistato 47 punti che sono valsi una tranquilla salvezza, ottenuta matematicamente con quattro ...

c'è anche l'ufficialità: Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Cagliari. "Il Cagliari ...anche l'arrivo del nuovo direttore sportivo, Stefano Capozucca. Il lavoro dell' ex ds ...