Grande Fratello Vip: Andrea Zenga eliminato (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Zenga - GF Vip 5 (US - Endemol Shine) Andrea Zenga è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Andrea Zenga al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. - Nella trentunesima puntata, trasmessa lunedì 4 gennaio 2021, supera il televoto con il 18% dei voti. Altre percentuali: l’eliminato Giacomo 10%, Mario 14%, Giulia 56%. - Nella trentaduesima puntata, trasmessa lunedì 11 gennaio 2021, supera il televoto con il 3% dei voti. Altre percentuali: l’eliminato Mario (1%), Samantha 2%, Zenga 3%, Stefania 8%, Maria Teresa 9%, Tommaso 16%, Rosalinda 19%, Giulia 20%, Dayane 22% - Nella trentacinquesima puntata, trasmessa venerdì 29 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 febbraio 2021)- GF Vip 5 (US - Endemol Shine)è uno dei concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. - Nella trentunesima puntata, trasmessa lunedì 4 gennaio 2021, supera il televoto con il 18% dei voti. Altre percentuali: l’Giacomo 10%, Mario 14%, Giulia 56%. - Nella trentaduesima puntata, trasmessa lunedì 11 gennaio 2021, supera il televoto con il 3% dei voti. Altre percentuali: l’Mario (1%), Samantha 2%,3%, Stefania 8%, Maria Teresa 9%, Tommaso 16%, Rosalinda 19%, Giulia 20%, Dayane 22% - Nella trentacinquesima puntata, trasmessa venerdì 29 ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - T_Belz : #prelemi #exrosmello #GFvip Pier, Dayane e Giulia voi e soltanto voi siete stati il mio Grande Fratello Felice di n… - leggoit : Paura al Grande fratello vip, un topo in studio fa scappare Signorini, è uno scherzo, ma lui si infuria: «Non mi è… -