God of War e le meccaniche di combattimento analizzate dal lead combat designer di Star Wars Jedi Fallen Order (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jason de Heras, lead combat designer di Star Wars Jedi Fallen Order, torna con una sua interessante analisi prendendo sempre come esempio God of War. La scorsa settimana de Heras aveva parlato della prima boss fight del gioco, descrivendola come una sorta di "illusione" di sfida, mentre adesso si concentra principalmente sul suo sistema di combattimento. Nel lungo thread che ha pubblicato su Twitter, il lead combat designer afferma che i nemici hanno il compito di mantenere impegnato il giocatore per una ventina di ore. Il primo nemico, il Draugr, ha il ruolo di "un sacco da box" e come tale non è un personaggio pericoloso: la cosa cambia con i nemici successivi che ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jason de Heras,di, torna con una sua interessante analisi prendendo sempre come esempio God of War. La scorsa settimana de Heras aveva parlato della prima boss fight del gioco, descrivendola come una sorta di "illusione" di sfida, mentre adesso si concentra principalmente sul suo sistema di. Nel lungo thread che ha pubblicato su Twitter, ilafferma che i nemici hanno il compito di mantenere impegnato il giocatore per una ventina di ore. Il primo nemico, il Draugr, ha il ruolo di "un sacco da box" e come tale non è un personaggio pericoloso: la cosa cambia con i nemici successivi che ...

Come si fa un buon combattimento? A lezione da God of War Jason de Heras ha deciso di spiegare come si fa a rendere sempre i combattimenti entusiasmanti, usando God of War come esempio.

