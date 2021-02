Eurolega, l'Armani Exchange cade a San Pietroburgo: 79 - 70 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 febbraio 2021 - Davanti alla stranezza nel "covid - basket" di giocare davanti a 3.070 spettatori, l'Olimpia esce battuta dal campo dello Zenit San Pietroburgo per 79 - 70 . Per tornare all'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 febbraio 2021 - Davanti alla stranezza nel "covid - basket" di giocare davanti a 3.070 spettatori, l'Olimpia esce battuta dal campo dello Zenit Sanper 79 - 70 . Per tornare all'...

supersonico1986 : Armani poteva decidere se vincere l'Eurolega o lasciarla a loro. Ha scelto la seconda opzione. - infoitsport : Eurolega | l' Ax Armani Milano non fa sconti nemmeno al Maccabi | è vittoria 87 - 68 - infoitsport : Eurolega, l’Ax Armani Milano non fa sconti nemmeno al Maccabi, è vittoria 87-68 - infoitsport : Eurolega | l' Ax Armani Milano non fa sconti nemmeno al Maccabi | è vittoria 87 - 68 - flamminiog : RT @Eurosport_IT: L'OLIMPIA MILANO DEMOLISCE IL MACCABI! ?? L'A|X Armani Exchange ritrova la vittoria in EuroLega: la compagine di coach Et… -