**Calcio: Infantino,'l'Italia ha avuto un ruolo importante e mi voglio congratulare con Figc'** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ci tenevo a inviare un saluto anche se solo virtuale, un abbraccio in questo periodo molto difficile di pandemia. Il calcio ha un ruolo importante per dare speranza per il futuro e l'Italia ha avuto un ruolo importante e mi voglio congratulare con tutta la Figc". Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, in un video messaggio nel corso dell'Assemblea della Federcalcio riferendosi al periodo difficile della pandemia. "E' una assemblea molto importante, bisogna guardare verso il futuro, la Figc è una federazione forte e con un ruolo di primissimo livello a livello internazionale. Mi raccomando il calcio femminile, riforme, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ci tenevo a inviare un saluto anche se solo virtuale, un abbraccio in questo periodo molto difficile di pandemia. Il calcio ha unper dare speranza per il futuro e l'haune micon tutta la". Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni, in un video messaggio nel corso dell'Assemblea della Federcalcio riferendosi al periodo difficile della pandemia. "E' una assemblea molto, bisogna guardare verso il futuro, laè una federazione forte e con undi primissimo livello a livello internazionale. Mi raccomando il calcio femminile, riforme, ...

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Infantino Il piano strategico di Infantino per rilanciare la Lega Pro Continuano i rapporti con il nostro calcio, per cercare di ripartire tutti insieme. Fonte foto: Pagina di Wikipedia di Gianni Infantino Per favore supportaci e metti mi piace!!

Un bel Novara calcio lascia "di marmo" la Carrarese Al 33' contatto in area novarese tra Corsinelli e Infantino e l'arbitro fischia il calcio di rigore. Batte Infantino in maniera non irresistibile e Lanni si distende e para con sicurezza. Gli azzurri ...

**Calcio: Infantino,'l'Italia ha avuto un ruolo importante e mi voglio congratulare con Figc'** - Sardiniapost.it SardiniaPost Pontedera senza paura Ma le toscane deludono Per sorridere il Granducato deve guardare una volta tanto il girone B dove l’Arezzo finalmente inverte il trend e batte il Matelica con i gol realizzati da Altobelli e da Iacoponi. Evitare l’ultimo po ...

La Fifa lancia il campionato delle scuole di calcio nella Repubblica Democratica del Congo Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...

