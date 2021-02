Perché dire 'revenge porn' è sbagliato e altri stereotipi della lingua al tempo dei social (Di sabato 20 febbraio 2021) Vera Gheno, Carlotta Vagnoli e Silvia Semenzin riflettono sulle possibilità della lingua di rappresentare i più discriminati. La diretta del Festival delle relazioni digitali di Match and the City Leggi su it.mashable (Di sabato 20 febbraio 2021) Vera Gheno, Carlotta Vagnoli e Silvia Semenzin riflettono sulle possibilitàdi rappresentare i più discriminati. Latta del Festival delle relazioni digitali di Match and the City

gennaromigliore : A Giuseppe Salvia, vicedirettore del Carcere di Poggioreale, ucciso 31 anni fa perché ebbe il coraggio di dire No a… - VittorioSgarbi : La fiducia a Draghi non gliela do perché sentirgli dire dieci volte 'resilienza' non si può accettare. - VittorioSgarbi : #nuovogoverno Per quanto mi riguarda non potrò mai votare il Governo Draghi-Di Maio: un Governo senza speranza nono… - creizizayn : RT @justxholdonn: sfatiamo questo mito: TWO OF US non é una canzone l'arry assolutamente NO, LOU L'HA DEDICATA ALLA MADR3 E ALLA SORELLA IN… - sabxlou : vorrei dire a @zaysarts che è l’amore della mia vita e che non è vero che non la penso più perché lei è sempre nei… -