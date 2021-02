GF Vip 5 | puntata 19-02-2021 | fuori Giulia Salemi | lite furiosa tra Dayane e Rosalinda

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 20 febbraio 2021) Venerdì 19 febbraioè andata in onda l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 che è stata all’insegna delle litigate. Grande protagonistaMello, che prima si è confrontata con la sua (ex?) migliora amica,Cannavò, e poi ha avuto uno scontro con Stefania Orlando. Quest’ultima era in nomination con, che è stata l’eliminata al televoto. Prima, però, ha ricevuto una sorpresa dal padre, che si presentato al suo nuovo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Infine ci sono state le nomination della settimana: al televoto sono andati Andrea Zenga, Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Nella diretta di lunedì prossimo, 22 febbraio, uno di loro verrà eliminato. GF Vip 5, scontro tra le ex amicheMello e...