Corte dei conti, responsabilità collettiva per la ripresa (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento occorre responsabilità collettiva, perchè tutti, indistintamente, siamo chiamati a dare il nostro apporto per arginare le conseguenze della pandemia e per consentire la ripresa economica”. Lo ha detto il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021. Carlino ha poi evidenziato come “il quadro economico generale è pesantemente condizionato dall'evento pandemico, che continua ad assumere connotazioni gravi e che non appare ancora di rapida risoluzione.Nondimeno, pur nella critica situazione economica, finanziaria e sociale, vanno colte le opportunità offerte dal nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027 che, integrato dal Next Generation EU, costituisce il motore per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento occorre, perchè tutti, indistintamente, siamo chiamati a dare il nostro apporto per arginare le conseguenze della pandemia e per consentire laeconomica”. Lo ha detto il presidente delladei, Guido Carlino, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021. Carlino ha poi evidenziato come “il quadro economico generale è pesantemente condizionato dall'evento pandemico, chenua ad assumere connotazioni gravi e che non appare ancora di rapida risoluzione.Nondimeno, pur nella critica situazione economica, finanziaria e sociale, vanno colte le opportunità offerte dal nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027 che, integrato dal Next Generation EU, costituisce il motore per ...

Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Cor… - repubblica : Draghi: 'La Corte dei conti vigili sulle spese del Recovery, in gioco la rinascita del Paese' - Tg3web : La Camera ha approvato la fiducia al Governo Draghi con 535 voti a favore e 56 contrari, una maggioranza più che so… - smilypapiking : RT @lauranaka: #Draghi : 'Ai livelli attuali non sono i tassi di interesse che determinano la sostenibilità del debito pubblico, ma è il ta… - AlienoGentile : RT @mrctrdsh: Draghi stamani alla Corte dei Conti. Estratti: -