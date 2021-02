Juventus, Alex Sandro: «Abbiamo sbagliato. Ora ripartiamo dal secondo tempo» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alex Sandro, terzino della Juventus, commenta la sconfitta contro il Porto in Champions League: ecco le sue dichiarazioni Alex Sandro, terzino della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta in Champions League contro il Porto. Le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 LA GARA – «Sapevamo che avevamo fatto una prima frazione di basso livello, il secondo tempo è stato migliore, dobbiamo iniziare nella prossima come Abbiamo finito questa. Loro hanno fatto due giocate importanti, noi Abbiamo sbagliato e loro hanno fatto gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021), terzino della, commenta la sconfitta contro il Porto in Champions League: ecco le sue dichiarazioni, terzino della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta in Champions League contro il Porto. Le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «Sapevamo che avevamo fatto una prima frazione di basso livello, ilè stato migliore, dobbiamo iniziare nella prossima comefinito questa. Loro hanno fatto due giocate importanti, noie loro hanno fatto gol». Leggi su Calcionews24.com

