Il coraggio che la scuola ci chiede. Nove mosse per ripartire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Visto che il primo ministro Mario Draghi sta illustrando agli italiani il proprio programma e avendo egli stesso posto in cima alle priorità la scuola, mi permetto di appuntare qualche semplice contributo per l’urgente necessità di cambiare ciò che abbiamo delegittimato. Il primo punto è che non si può affrontare un tema di tale importanza (il più strategico per il futuro) se non con il coraggio di cambiare partendo dalla meritocrazia, il che significa che chi studia e s’impegna va avanti, chi non lo fa viene rimandato o bocciato: nel 2019 il 99% dei maturandi è stato promosso, una cifra che illustra il fallimento della scuola (ci sono genitori che sono ricorsi al Tar perché i loro figlioli appartengono all’1% e sono stati bocciati). Il secondo è ripristinare i voti, che sono chiare e semplici valutazioni che ragazzi e genitori ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Visto che il primo ministro Mario Draghi sta illustrando agli italiani il proprio programma e avendo egli stesso posto in cima alle priorità la, mi permetto di appuntare qualche semplice contributo per l’urgente necessità di cambiare ciò che abbiamo delegittimato. Il primo punto è che non si può affrontare un tema di tale importanza (il più strategico per il futuro) se non con ildi cambiare partendo dalla meritocrazia, il che significa che chi studia e s’impegna va avanti, chi non lo fa viene rimandato o bocciato: nel 2019 il 99% dei maturandi è stato promosso, una cifra che illustra il fallimento della(ci sono genitori che sono ricorsi al Tar perché i loro figlioli appartengono all’1% e sono stati bocciati). Il secondo è ripristinare i voti, che sono chiare e semplici valutazioni che ragazzi e genitori ...

Discorso Draghi al Senato: ecco il testo integrale ... onorati di servire il proprio Paese, tutti ugualmente consapevoli del compito che ci è stato ... Conta la qualità delle decisioni, conta il coraggio delle visioni, non contano i giorni. Il tempo del ...

Draghi: il mio è il governo del paese, senza aggettivi Le comunicazioni del presidente del consiglio al Senato: ci impegniamo a informare i cittadini con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con ...

