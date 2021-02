Emirati, il grido di dolore della principessa Latifa: 'Mio padre mi tiene in ostaggio a Dubai' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La figlia dell'emiro di Dubai , la principessa Latifa Al Maktoum , ha inviato agli amici dei video - messaggi girati di nascosto in cui accusa il padre di tenerla in 'ostaggio' in una villa. 'Voglio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La figlia dell'emiro di, laAl Maktoum , ha inviato agli amici dei video - messaggi girati di nascosto in cui accusa ildi tenerla in '' in una villa. 'Voglio ...

Gresy73 : RT @MediasetTgcom24: Emirati, il grido di dolore della principessa Latifa: 'Mio padre mi tiene in ostaggio a Dubai' #latifa - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Emirati, il grido di dolore della principessa Latifa: 'Mio padre mi tiene in ostaggio a Dubai' #latifa - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Emirati, il grido di dolore della principessa Latifa: 'Mio padre mi tiene in ostaggio a Dubai' #latifa - MediasetTgcom24 : Emirati, il grido di dolore della principessa Latifa: 'Mio padre mi tiene in ostaggio a Dubai' #latifa… - Paolo18030138 : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani #EmiratiArabi L'odissea della principessa #Latifa, prigioniera… -