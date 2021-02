Le Iene: lo scherzo ad una ex Gieffina super conosciuta (Di martedì 16 febbraio 2021) Tornano le Iene e tornano gli esilaranti scherzi. Questa sera la vittima è una ex Gieffina super conosciuta aspirante cantante. Tornano le Iene, stasera prima puntata e primo scherzo della stagione. La vittima di questa sera è Floriana Secondi Gieffina del 2003. conosciuta per il suo carattere irruento e forte è entrata subito nel cuore degli italiani e da allora, tra i vari salotti come opinionista, non hai mai abbandonato il piccolo schermo. È da pochi anni una sua nuova passione: il canto. Ed è proprio su questa passione che le Iene hanno cercato di mettere il suo zampino. Lo scherzo Le Iene hanno organizzato per l’ex Gieffina Floriana uno scherzo davvero ... Leggi su zon (Di martedì 16 febbraio 2021) Tornano lee tornano gli esilaranti scherzi. Questa sera la vittima è una exaspirante cantante. Tornano le, stasera prima puntata e primodella stagione. La vittima di questa sera è Floriana Secondidel 2003.per il suo carattere irruento e forte è entrata subito nel cuore degli italiani e da allora, tra i vari salotti come opinionista, non hai mai abbandonato il piccolo schermo. È da pochi anni una sua nuova passione: il canto. Ed è proprio su questa passione che lehanno cercato di mettere il suo zampino. LoLehanno organizzato per l’exFloriana unodavvero ...

