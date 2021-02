Domenica In | ecco com’era da piccola l’ospite di Mara Venier | Chi è?

(Di domenica 14 febbraio 2021) Super coppia d’assi nel parterre di oggi, giorno di San Valentino, diIn dove la padrona di Casa,ospiterà Dario e Asia Argento. I dettagli Arriva una super coppia d’assi nel parterre di oggi, giorno di San Valentino, di “In” lo storico e popolare programma del giorno di Festa di Rai Uno dove la padrona di Casa,, ospiterà una famiglia di cineasti: Dario e Asia Argento. I dettagli Una famiglia dedicata al Cinema E’ diverso tempo che l’autore di capolavori assoluti del cinema horror mondiale come “L’uccello dalle piume di cristallo”, “Il gatto a nove code”, “Profondo rosso”, “Suspiria” e “Inferno” e la figlia Asia, vincitrice di due David di Donatello per “Perdiamoci di vista” e per “Compagna di viaggio”, non compaiono insieme ...

