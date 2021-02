Spezia-Milan, i convocati di Stefano Pioli: tornano Kjaer, Bennacer e Tonali, out Brahim Diaz (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Milan, dopo le due vittorie consecutive contro Bologna e Crotone, si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta del Picco di La Spezia nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, al termine della rifinitura a Milanello, ha diramato la lista dei convocati, tra i quali figurano nuovamente Simone Kjaer, Sandro Tonali e Ismael Bennacer; fuori, invece, Brahim Diaz. Ecco l’elenco completo: Portieri – A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu; Difensori – Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori; Centrocampisti – Bennacer, Çalhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il, dopo le due vittorie consecutive contro Bologna e Crotone, si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta del Picco di Lanel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero, al termine della rifinitura aello, ha diramato la lista dei, tra i quali figurano nuovamente Simone, Sandroe Ismael; fuori, invece,. Ecco l’elenco completo: Portieri – A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu; Difensori – Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu,, Romagnoli, Tomori; Centrocampisti –, Çalhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, ...

DiMarzio : #Milan, #Pioli: 'La parola scudetto non la sentirete fino a maggio' - Pall_Gonfiato : #Milan, i convocati per lo #Spezia: #Pioli sorride con 3 recuperi - FraNasato : Secondo Milannews Kjaer in vantaggio su Tomori per giocare dall'inizio accanto a Romagnoli con lo Spezia #Milan - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'I rigori a favore del Milan? E' una squadra che attacca tantissimo': Intervenuto oggi in confere… - MCalcioNews : Italiano: 'Milan avversario fortissimo, ma vogliamo dimostrare di essere cresciuti' -