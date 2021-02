Roma, Pedro: «Possiamo vincere l’Europa League. Fonseca un vincente» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pedro, attaccante della Roma, ha parlato al media ufficiale giallorosso in vista del match di Serie A contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Pedro, attaccante della Roma, ha parlato al media ufficiale giallorosso in vista del match di Serie A contro l’Udinese. Roma – «Ho scelto la Roma perché avevo voglio di provare un altro campionato, di giocare in un altro Paese, conoscere un’altra cultura e un’altra lingua. Sono contento della scelta fatta per diversi motivi. Oltre a questo avevo parlato con l’allenatore e avevo voglia di far parte di una squadra vincente e di far qualcosa di importante con questa maglia. Un altro motivo è il fatto che è tanto tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere, come stiamo facendo ora, per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021), attaccante della, ha parlato al media ufficiale giallorosso in vista del match di Serie A contro l’Udinese: le sue dichiarazioni, attaccante della, ha parlato al media ufficiale giallorosso in vista del match di Serie A contro l’Udinese.– «Ho scelto laperché avevo voglio di provare un altro campionato, di giocare in un altro Paese, conoscere un’altra cultura e un’altra lingua. Sono contento della scelta fatta per diversi motivi. Oltre a questo avevo parlato con l’allenatore e avevo voglia di far parte di una squadrae di far qualcosa di importante con questa maglia. Un altro motivo è il fatto che è tanto tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere, come stiamo facendo ora, per ...

forzaroma : #Pedro: 'Con #Fonseca vogliamo l'#EuropaLeague'. #Reynolds in gruppo, #Petrachi batte l'#ASRoma - BombeDiVlad : ??? '#Fonseca il tecnico giusto per farci vincere' ??? Le parole dell'esterno della #Roma #Pedro ????? #LBDV… - romanewseu : News della giornata. La Roma perde la causa con #Petrachi. #Pedro: 'Possiamo vincere l'#EuropaLeague'. #Reynolds, p… - MCalcioNews : Pedro: 'Sono venuto a Roma per vincere, mi diverto anche grazie a Fonseca' - VoceGiallorossa : ???@_Pedro17_: 'Ho scelto la @OfficialASRoma perché è qualche tempo che non vince. È una sfida grande e difficile'.… -