L’editor video potenziato di Google Foto arriva su Android (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fino ad oggi, gli utenti Apple hanno avuto a un editor video di Google Foto migliore di quello per Android. Le due versioni torneranno simili a breve Lo scorso agosto, Google ha annunciato una serie di nuovi strumenti delL’editor video interno alla sua App Foto su iOS. Per qualche motivo, fino ad oggi gli utenti di iPhone avevano migliori funzioni di Google Foto rispetto agli utenti Android. Google ha deciso di fare ordine: nel corso delle prossime settimane, gli utenti Android riceveranno le stesse funzioni avanzate grazie a un aggiornamento di Google Foto già in distribuzione da qualche giorno. L’editor ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fino ad oggi, gli utenti Apple hanno avuto a un editordimigliore di quello per. Le due versioni torneranno simili a breve Lo scorso agosto,ha annunciato una serie di nuovi strumenti delinterno alla sua Appsu iOS. Per qualche motivo, fino ad oggi gli utenti di iPhone avevano migliori funzioni dirispetto agli utentiha deciso di fare ordine: nel corso delle prossime settimane, gli utentiriceveranno le stesse funzioni avanzate grazie a un aggiornamento digià in distribuzione da qualche giorno....

