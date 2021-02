Covid, la variante inglese e i focolai nelle scuole: i bambini rischiano di più? Cosa sappiamo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Coronavirus, focolai nelle scuole e più contagi tra giovani e giovanissimi: la variante inglese del Covid colpisce di più i bambini? La nuova fase dell’emergenza coronavirus è rappresentata dalla lotta alle varianti e a fare notizia in questi ultimi giorni sono i focolai rintracciati nelle scuole e in generale i contagi di soggetti giovani, per lo più bambini, legati principalmente alla variante inglese. E la domanda all’ordine del giorno è una, sostanzialmente: la variante inglese del Covid contagia di più i bambini? I ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Coronavirus,contagi tra giovani e giovanissimi: ladelcolpisce di? La nuova fase dell’emergenza coronavirus è rappresentata dalla lotta alle varianti e a fare notizia in questi ultimi giorni sono irintracciatie in generale i contagi di soggetti giovani, per lo, legati principalmente alla. E la domanda all’ordine del giorno è una, sostanzialmente: ladelcontagia di? I ...

