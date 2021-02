USA, scorte ingrosso dicembre +0,3% m/m, vendite +1,2% m/m (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – In leggera crescita le scorte di magazzino negli Stati Uniti, mentre accelerano le vendite. Nel mese di dicembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento delle scorte dello 0,3% a 651,5 miliardi di dollari dopo la variazione nulla del mese precedente. Su base annua si registra una contrazione dell’1,6%. Nello stesso periodo le vendite sono salite dell’1,2% su base mensile a 503,8 mld di dollari, rispetto al +0,5% atteso e dopo il +0,3% precedente. Su anno si è registrato un aumento dell’1,7%. La ratio scorte/vendite cala leggermente all’1,29 dall’1,34 di un anno fa. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – In leggera crescita ledi magazzino negli Stati Uniti, mentre accelerano le. Nel mese di, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento delledello 0,3% a 651,5 miliardi di dollari dopo la variazione nulla del mese precedente. Su base annua si registra una contrazione dell’1,6%. Nello stesso periodo lesono salite dell’1,2% su base mensile a 503,8 mld di dollari, rispetto al +0,5% atteso e dopo il +0,3% precedente. Su anno si è registrato un aumento dell’1,7%. La ratiocala leggermente all’1,29 dall’1,34 di un anno fa.

