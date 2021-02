**Governo: per Draghi niente flat tax, priorità vaccini per docenti e studenti'** (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - L'elenco dei titoli per i 'big' è lo stesso offerto ieri ai 'piccoli' alle consultazioni. Ma dai colloqui con le forze politiche emergono altre indicazioni sull'agenda del premier incaricato. "Dettaglierò il programma in Parlamento", ha detto ai suoi interlocutori ma qualche spunto in più c'è stato. In particolare su due temi 'caldi'. Fisco e vaccini. E sul primo punto è arrivato uno stop alla 'flat tax', cavallo di battaglia del centrodestra e della Lega. Piuttosto un sistema progressivo è quello a cui guarderebbe Draghi. ''Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo'', dice un parlamentare uscito dalle consultazioni. ''Rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma -aggiunge- no aliquota unica e flat tax". Da aggiungere, lotta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - L'elenco dei titoli per i 'big' è lo stesso offerto ieri ai 'piccoli' alle consultazioni. Ma dai colloqui con le forze politiche emergono altre indicazioni sull'agenda del premier incaricato. "Dettaglierò il programma in Parlamento", ha detto ai suoi interlocutori ma qualche spunto in più c'è stato. In particolare su due temi 'caldi'. Fisco e. E sul primo punto è arrivato uno stop alla 'tax', cavallo di battaglia del centrodestra e della Lega. Piuttosto un sistema progressivo è quello a cui guarderebbe. ''Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo'', dice un parlamentare uscito dalle consultazioni. ''Rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma -aggiunge- no aliquota unica etax". Da aggiungere, lotta ...

