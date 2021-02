Australian Open 2021 | Berrettini avanza al secondo turno | Anderson fa sudare il romano in tre set

(Di martedì 9 febbraio 2021) Matteovince in tre set con Kevinall’interno del primodegli: il punteggio finale recita 7-6(9) 7-5 6-3. Una partita decisa in buona parte nel lottatissimo primo set, all’interno del quale ilha salvato ben otto set point. Hanno fatto poi la differenza un break nele un break nel terzo set, in un match dove, presenti due grandi servitori, si è giocato ben poco in risposta. L’azzurro attende ora alil qualificato ceco Tomas Machac. CRONACA – (in aggiornamento) SportFace.

Sorrisi e delusioni anche nella seconda giornata degli. Fabio Fognini avanza al secondo turno grazie al 6 - 4, 6 - 2, 6 - 3 al francese Pierre - Hugues Herbert . Per l'azzurro n. 17 del mondo un'ora e 54 minuti di gioco: adesso al secondo ...Seconda giornata degli, primo Slam della stagione in corso al Melbourne Park. Sono quattro gli azzurri al 2° turno: Berrettini, Fognini, Caruso e Sonego , che si vanno ad aggiungere a Giorgi ed Errani, già ...Melbourne, 9 feb. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Matteo Berrettini all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park.Australian Open 2021, Matteo Berrettini avanza al secondo turno: Kevin Anderson fa sudare il romano in tre set, ora Machac ...