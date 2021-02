Smart working e sicurezza, Agenzia delle Entrate si racconta al Dig.eat (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Oltre 30mila dipendenti messi in poche settimane nelle condizioni di lavorare da casa o riducendo gli spostamenti, gestendo milioni di dati tributari di cittadini italiani in totale sicurezza, e di portare avanti i progetti di innovazione. L’esempio di best practice vede protagonista l’Agenzia delle Entrate, che sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha garantito continuità nei servizi erogati a istituzioni, enti e cittadini. Lo raccontano Matteo Piperno, Capo ufficio Protezione dati, e Giuseppe Buono, Direttore Centrale tecnologie e innovazione dell’Agenzia delle Entrate in un Talk che verrà trasmesso in streaming domani dalle 9.30 alle 10 sulla piattaforma del DIG.eat (https://www.digeat.it/login/), dov’è in corso l’evento sul digitale promosso da ANORC e Digital & Law Department fino al 12 febbraio. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Oltre 30mila dipendenti messi in poche settimane nelle condizioni di lavorare da casa o riducendo gli spostamenti, gestendo milioni di dati tributari di cittadini italiani in totale sicurezza, e di portare avanti i progetti di innovazione. L’esempio di best practice vede protagonista l’Agenzia delle Entrate, che sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha garantito continuità nei servizi erogati a istituzioni, enti e cittadini. Lo raccontano Matteo Piperno, Capo ufficio Protezione dati, e Giuseppe Buono, Direttore Centrale tecnologie e innovazione dell’Agenzia delle Entrate in un Talk che verrà trasmesso in streaming domani dalle 9.30 alle 10 sulla piattaforma del DIG.eat (https://www.digeat.it/login/), dov’è in corso l’evento sul digitale promosso da ANORC e Digital & Law Department fino al 12 febbraio.

EzioMorassutti : RT @CesareDTrocchio: Sono d'accordo che Salvini abbia un ruolo nel prossimo governo. Si potrebbe occupare del catering. Però in smart worki… - mannunci : Lavoro, Smart working (Arluno, Milano): LAVORO IN SMART WORKING. Selezioniamo personale per lavoro di Smart working… - teobaratto90 : RT @CesareDTrocchio: Sono d'accordo che Salvini abbia un ruolo nel prossimo governo. Si potrebbe occupare del catering. Però in smart worki… - giornaleradiofm : Smart working? Per lavoratori della comunicazione mai più senza, ma con regole: Roma, 5 feb. (Labitalia) - In pochi… - ilfaroonline : #Smart_working, luci ed ombre per i lavoratori della #comunicazione -