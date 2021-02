La carica di Conte: 'Basta regali, la Juve non ne ha bisogno. Voglio la finale' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Rimonta difficile dopo l'1 - 2 subito al Meazza, ma non impossibile. Conte lo sa e nella consueta intervista della vigilia lo dice chiaramente: 'Vogliamo vincere e passare il turno: ho la mia ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Rimonta difficile dopo l'1 - 2 subito al Meazza, ma non impossibile.lo sa e nella consueta intervista della vigilia lo dice chiaramente: 'Vogliamo vincere e passare il turno: ho la mia ...

sportli26181512 : La carica di Conte: 'Basta regali, la Juve non ne ha bisogno. Voglio la finale': La carica di Conte: 'Basta regali,… - Gazzetta_it : La carica di #Conte: 'Basta regali, la Juve non ne ha bisogno. Voglio la finale' #CoppaItalia #JuventusInter - kiara86769608 : RT @AdriMCMLXI: Massimo Fini Mario Draghi (a proposito, chi sono ora i ministri in carica, boh?) faceva ridere quando sottolineava l’import… - elpme10 : RT @AdriMCMLXI: Massimo Fini Mario Draghi (a proposito, chi sono ora i ministri in carica, boh?) faceva ridere quando sottolineava l’import… - aniello7779 : @Serik_tpol @GiorgioAntonel1 @Mov5Stelle @Rousseau_OS Non ho detto che sono la stessa cosa Cmq per me è arrivato il… -