Mostre in presenza | il Met di New York riparte a giugno con i ritratti medicei Il curatore | “Non solo volti | ma identità e pensieri affidati alla storia”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Per la stagione dellanza post-Covid, il Metropolitan Museum di Newha scelto la dinastia dei Medici. Si inaugura infatti il prossimo 21nel grande museo ai margini di Central Park la mostra The Medici. Portraits and Politics. 1512-1570, dedicata al ritratto non tanto come soggetto intrinsecamente personale, bensì come strumento di conoscenza della politica, del mecenatismo e del potere nella Firenze che dRepubblica passò al Ducato e poi Granducato di Toscana. Per il Metropolitan si tratta di un vero e proprio esordio nell’esibizione della pittura di corte fiorentina del Cinquecento, dieci anni dopo la grande mostra di disegni di Bronzino. Curata da Keith Christiansen (John Pope-Hennessy Presidente del Dipartimento di dipinti europei al Metropolitan Museum of Art) e dallo storico dell’arte Carlo ...