Idrazina su Rea? (Di domenica 7 febbraio 2021) Un team internazionale di scienziati, guidato da Mark Elowitz, ha analizzato i dati raccolti dall'Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVIS) a bordo della sonda della NASA Cassini, durante i fly-by attorno a Rea. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 7 febbraio 2021) Un team internazionale di scienziati, guidato da Mark Elowitz, ha analizzato i dati raccolti dall'Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVIS) a bordo della sonda della NASA Cassini, durante i fly-by attorno a

cohibadelaserna : RT @greenMe_it: Trovate possibili tracce di idrazina su Rea, satellite di Saturno: la sonda Cassini non finisce di stupirci - _AliveUniverse : Un team internazionale di scienziati, guidato da Mark Elowitz, ha analizzato i dati raccolti dall'Ultraviolet Imagi… - greenMe_it : Trovate possibili tracce di idrazina su Rea, satellite di Saturno: la sonda Cassini non finisce di stupirci - annamariamoscar : Trovate possibili tracce di idrazina su Rea, satellite di Saturno: la sonda Cassini non finisce di stupirci - Erosartman : Saturno, Rea e l’idrazina che non ti aspetti -