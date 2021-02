Governo Draghi, Salvini spiega la “svolta”: messaggio alla Meloni (Di domenica 7 febbraio 2021) Alice Torri Il leader della Lega Matteo Salvini, all’indomani delle consultazioni con Mario Draghi in cui ha aperto la porta alla possibilità di sostenere un nuovo Governo composto da una larga maggioranza bipartisan, ha spiegato la sua “svolta” nel corso di un’intervista concessa a ‘Il Messaggero’ e, poi, ai microfoni di ‘Radio 24’. L’intervista di Matteo Salvini a Il Messaggero A ‘Il Messaggero’, il leader leghista ha spiegato: “Per serietà, prima di dire Sì o No vogliamo capire e condividere un’idea di Italia. Col professore abbiamo parlato di vita reale, taglio di tasse e burocrazia, apertura di cantieri fermi e piano vaccinale serio, sicurezza e soldi europei da spendere bene. Sono soldi che dovranno essere usati entro il 2026 e restituiti ... Leggi su improntaunika (Di domenica 7 febbraio 2021) Alice Torri Il leader della Lega Matteo, all’indomani delle consultazioni con Marioin cui ha aperto la portapossibilità di sostenere un nuovocomposto da una larga maggioranza bipartisan, hato la sua “” nel corso di un’intervista concessa a ‘Il Messaggero’ e, poi, ai microfoni di ‘Radio 24’. L’intervista di Matteoa Il Messaggero A ‘Il Messaggero’, il leader leghista hato: “Per serietà, prima di dire Sì o No vogliamo capire e condividere un’idea di Italia. Col professore abbiamo parlato di vita reale, taglio di tasse e burocrazia, apertura di cantieri fermi e piano vaccinale serio, sicurezza e soldi europei da spendere bene. Sono soldi che dovranno essere usati entro il 2026 e restituiti ...

