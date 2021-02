Ristoranti aperti la sera, Iavicoli (Cts): «Regole in base alle caratteristiche dei locali. Noi abbiamo evidenziato i rischi, ora decida il governo» (Di sabato 6 febbraio 2021) È l’indiscrezione circolata ieri, 5 febbraio, e che potrebbe diventare materia del prossimo Dpcm. Dal 5 marzo, nelle zone gialle i Ristoranti potrebbero ricominciare ad aprire in orario serale. Il Cts ha messo a punto le Regole, ma ha precisato come al momento non esista «alcun via libera». A decidere in ultima istanza sarà il governo. «Noi abbiamo indicato le misure necessarie e ne abbiamo evidenziato i rischi», spiega Sergio Iavicoli, direttore del dipartimento Medicina dell’Inail, e componente del Cts. «Ricordo comunque che siamo stati proprio noi del Cts a suggerire mesi fa di ampliare gli spazi aperti dei locali pubblici proprio per favorire il settore della ristorazione», ha ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) È l’indiscrezione circolata ieri, 5 febbraio, e che potrebbe diventare materia del prossimo Dpcm. Dal 5 marzo, nelle zone gipotrebbero ricominciare ad aprire in orariole. Il Cts ha messo a punto le, ma ha precisato come al momento non esista «alcun via libera». A decidere in ultima istanza sarà il. «Noiindicato le misure necessarie e ne», spiega Sergio, direttore del dipartimento Medicina dell’Inail, e componente del Cts. «Ricordo comunque che siamo stati proprio noi del Cts a suggerire mesi fa di ampliare gli spazideipubblici proprio per favorire il settore della ristorazione», ha ...

