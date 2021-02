“Di questo passo per vaccinare tutti arriveremo al 2023” (Di sabato 6 febbraio 2021) di Monica De Santis Nella consueta diretta del venerdì il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato di covid, di sanità e di vaccini, senza risparmiare qualche frecciatina al suo collega lombardo e alla dichiarazioni rilasciate alcuni giorni fa… “Con questo ritmo, ovvero 180mila vaccinati al mese, vuol dire che in 10 mesi avremo 1,8 milioni di persone con il vaccino. In Campania dovremo vaccinare 4,6 milioni: per arrivarci impiegheremo tutto il 2021, il 2022 ed anche parte del 2023. questo ci dicono i numeri. Qualcuno continua a dire che per giugno avremo vaccinato tutti – incalza De Luca -, ho sentito qualcuno in Lombardia parlare di giugno. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 6 febbraio 2021) di Monica De Santis Nella consueta diretta del venerdì il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato di covid, di sanità e di vaccini, senza risparmiare qualche frecciatina al suo collega lombardo e alla dichiarazioni rilasciate alcuni giorni fa… “Conritmo, ovvero 180mila vaccinati al mese, vuol dire che in 10 mesi avremo 1,8 milioni di persone con il vaccino. In Campania dovremo4,6 milioni: per arrivarci impiegheremo tutto il 2021, il 2022 ed anche parte delci dicono i numeri. Qualcuno continua a dire che per giugno avremo vaccinato– incalza De Luca -, ho sentito qualcuno in Lombardia parlare di giugno. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - ___cate____ : RT @xremvmber: cosa sta succedendo al nostro pianeta, dove finiremo di questo passo THREAD ??questo thread contiene foto e argomenti pesant… - RiservaAccount : @molaasinaria @Apololega Mah secondo me si è pure trattenuto perché di questo passo arriva al 95%. - AndreaVenanzoni : Se continua di questo passo a breve Zingaretti dirà che il perimetro del Governo Draghi non può allargarsi fino ad… - meryanne61 : RT @AuLuCaRo: E se te ne hanno parlato tanto e male, se te lo hanno svenduto così tanto da non farlo più andare di moda questo amore, tu no… -