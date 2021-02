Il Festival è salvo. Via libera "col manuale" (lungo 75 pagine)

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Laura Rio Sarà un'edizione per nottambuli, ogni sera fino alle 2. Regole ferree sul palco e fuori Insomma, finiti gli aut aut, le sfuriate, il dibattito filologico su cosa si intenda per teatro, ora si torna a ragionare di show e di musica. Che non guasterebbe visto che si tratta di undella canzone. Ieri il Comitato tecnico scientifico ha ufficialmente decretato che Sanremo può andare in scena, a patto ovviamente di misure sanitarie molto restringenti. E ci mancherebbe. In sostanza una kermesse blindata: niente pubblico in sala (né paganti né figuranti), niente concerti e raduni di fan all'aperto per le vie e le piazze della cittadina ligure, regole per gli ingressi dei cantanti sul palco, distanziamento degli orchestrali. Insomma, come avrebbe dovuto essere fin dall'inizio senza sognare, azzardare o tentare di ottenere un permesso speciale ...