8 febbraio | sciopero nazionale del trasporto pubblico | stop bus | metro e treni

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un lunedì nero per i trasporti pubblici di, quello previsto per il prossimo 8. Ci sarà infatti unodi 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato dai sindacati con sigla Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal. Per quanto riguarda la Capitale l’agitazione riguarderà bus (incluse le linee periferiche gestite da Roma Tpl), tram,politane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitastellana-Viterbo. Lodei trasporti a Roma dell’8avrà una durata di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30. In quella fascia oraria possibili ripercussioni sul servizio di autobus,, tram e linee ferroviarie Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Nord. Unoproclamato “per il rinnovo del ...

Comune e Brescia Mobilità comunicano che, a causa dellonazionale proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Ugl Fna, dalle 19 alle 23 di lunedì 8, il servizio di trasporto pubblico di Brescia potrebbe essere interessato da alcune ...Le organizzazioni sindacali hanno proclamato unodi 4 ore che interesserà anche i lavoratori dell'Atm di Milano per lunedì 8, dalle 9.30 alle 13.30. 'Per lunedì 8, con distinte proclamazioni, - si legge in una nota di Atm -...Negli ultimi tempi il numero dei bisognosi è aumentato in modo enorme. Famiglie benestanti offrono pranzi gratuiti alle persone colpite dalla pandemia e dall’isolamento, quali pensionati, ...Produzione a rischio nello stabilimento Arkema di Rho. Lo sciopero annunciato da organizzazioni sindacali e Rsu nel sito di Porto Marghera blocca l’arrivo l’acetoncianidrina nello stabilimento di via ...