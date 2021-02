Da Gentiloni a Di Maio, tutti a caccia di un ministero nel governo Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tanti tecnici, qualche politico. Lo schema pensato per dar vita al nuovo governo Draghi, benedetto dalla Troika, non lascia aperti troppi spazi per tutti quei big che sognano un ruolo di peso una volta che l’ex presidente Bce si sarà insediato a Palazzo Chigi. E così è subito scattata la caccia al ministero, tra le fila dei partiti decisi a dare il loro supporto a quello che l’ex presidente della Repubblica Cossiga definiva “un vile affarista”. Le caselle da riempire quasi si contano sulle dita di una mano: un paio di esponenti dem, un paio di grillini (se alla fine si piegheranno), un renziano, un esponente di Leu, forse uno di Forza Italia qualora arrivi il sostegno azzurro invocato in queste ore da Mara Carfagna. Vista la penuria di posti disponibili, Draghi ragiona su un doppio ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tanti tecnici, qualche politico. Lo schema pensato per dar vita al nuovo, benedetto dalla Troika, non lascia aperti troppi spazi perquei big che sognano un ruolo di peso una volta che l’ex presidente Bce si sarà insediato a Palazzo Chigi. E così è subito scattata laal, tra le fila dei partiti decisi a dare il loro supporto a quello che l’ex presidente della Repubblica Cossiga definiva “un vile affarista”. Le caselle da riempire quasi si contano sulle dita di una mano: un paio di esponenti dem, un paio di grillini (se alla fine si piegheranno), un renziano, un esponente di Leu, forse uno di Forza Italia qualora arrivi il sostegno azzurro invocato in queste ore da Mara Carfagna. Vista la penuria di posti disponibili,ragiona su un doppio ...

