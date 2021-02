The Walking Dead: la resa dei conti tra Negan e Maggie in una nuova clip della stagione 10 (VIDEO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una nuova clip della decima stagione di The Walking Dead rivela un nuovo scontro tra Negan e Maggie, che i fan attendevano da molto tempo. Una nuova drammatica clip di The Walking Dead anticipa una resa dei conti tra Negan e Maggie, due personaggi che sulla linea temporale dello show non si incontrano da dieci anni e i fan non vedono l'ora di vedere cosa accadrà negli ultimi episodi che andranno in onda dal 28 febbraio. Una resa dei conti molto importante, visto che Maggie (Lauren Cohan) avrà la possibilità di vendicare il suo amato Glenn, ucciso proprio a causa di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Unadecimadi Therivela un nuovo scontro tra, che i fan attendevano da molto tempo. Unadrammaticadi Theanticipa unadeitra, due personaggi che sulla linea temporale dello show non si incontrano da dieci anni e i fan non vedono l'ora di vedere cosa accadrà negli ultimi episodi che andranno in onda dal 28 febbraio. Unadeimolto importante, visto che(Lauren Cohan) avrà la possibilità di vendicare il suo amato Glenn, ucciso proprio a causa di ...

