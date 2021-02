Precisazioni su come funziona la lotteria degli scontrini | i servizi esclusi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) Abbiamo parlato a più riprese in queste settimane della, cercando di illustrare ai nostri lettorie soprattutto quali siano gli step fondamentali per utilizzare al meglio l’app. Dopo il nostro ultimo approfondimento sul tema, oggi 2 febbraio appare necessario affrontare nuovamente la situazione. A quanto pare, infatti, a molti non è chiara la situazione, soprattutto per quanto concerne queiche non possiamo associare all’iniziativa. Dunque, fate molta attenzione per evitare sgradevoli sorprese.lae qualinon rientrano nel programma Provando a scendere in dettagli, per coloro i quali ...