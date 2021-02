Ibra - Lukaku | Mancini | ' Cose che capitano' E su Balotelli

(Di martedì 2 febbraio 2021) "Sonoche sono sempre capitate in campo e continueranno a capitare" . Così il ct della Nazionale, Roberto, in merito allo scontro nel derby di Coppa Italia trahimovic, sul ...

"Sono cose che sono sempre capitate in campo e continueranno a capitare" . Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in merito allo scontro nel derby di Coppa Italia tra Ibrahimovic e Lukaku, sul quale ieri la procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta , annunciando anche la convocazione dell'arbitro Valeri. "L'arbitro li ha ammoniti, forse li poteva espellere ..."